農業部長陳吉仲近日陷入進口蛋風波，行政院昨（17）日證實，陳吉仲曾口頭向行政院長陳建仁請辭，但獲慰留。民進黨彰化縣第3選區立委提名人、台北農產運銷公司前總經理吳音寧昨對此提到，2018年攻擊她的人跟現在攻擊陳吉仲是同一群人，都是選舉前惡意鋪排出來的不實攻擊，喊話陳「不能向謊言低頭」。網友對此並不買單，並痛斥無恥。

陳吉仲昨一度傳出請辭獲准，行政院第一時間則答覆「不回應」，而非立即否認，未料前閣揆蘇貞昌卻稱陳未辭職，並批有人「急著放話」。而行政院直到昨晚9時才否認陳吉仲請辭獲准一事，並透露陳吉仲曾口頭向陳建仁表達請辭意願，陳建仁認為陳吉仲現階段仍有責任向各界釋疑，並通盤檢討進口蛋政策。

吳音寧昨在臉書針對此事發文，並提到陳吉仲請辭消息傳出後，陸續有朋友來問她，甚至有朋友說陳吉仲不應該請辭，若是如此，就落入惡意攻擊者的圈套陷阱了，「我說，我也是這麼認為」。

吳音寧提及2018年時，她同樣受到鋪天蓋地的抹黑與攻擊，當年攻擊她的那一批人，和現在攻擊陳吉仲的就是同一群人，「那都是選舉前，惡意鋪排出來的不實攻擊呀」。吳音寧也隔空替陳吉仲打氣，更喊話「我們不能向謊言低頭，請一起為台灣農業繼續努力」。

該文被轉傳至PTT後卻慘遭網友噓爆，並痛批「同溫層都自我感覺良好，從來不會認錯的」、「睜眼說瞎話」、「為什麼會有這麼無恥的人」、「提油救火」、「這幫人還覺得自己沒錯」、「陳吉仲天天都在說謊 要怎麼向謊言低頭」、「吳音寧的形象過了那麼久還是糟到忘不了」、「陳吉仲跟吳音寧很完美展現權利的傲慢」。