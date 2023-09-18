女星賈永婕近年在台灣疫情爆發後，四處奔走各大醫院送醫療器材和便當等，更號召演藝圈好友或親人一起為台出力，被廣大網友封為「防疫女神」。在感情方面，她2002年與丈夫王兆杰結婚，育有二女一子，一家五口幸福美滿，16日兩人參加婚禮，還被邀上台分享經營婚姻的秘訣，沒想到老公的話讓她氣得直呼：「看來是不太想繼續經營下去了」。

賈永婕17日在社群平台發文，透露前一天和丈夫去參加婚禮，被主人邀請上台分享如何經營婚姻，結果丈夫竟在600人面前表示，結婚前以為她是個美麗、溫柔、有智慧的女人，結婚後就把後面兩個形容詞去掉了，賈永婕氣壞直呼：「有人真的活得不耐煩了」，還嗆聲：「看來是不太想繼續經營下去了！」

貼文曝光後，網友紛紛開玩笑表示：「至少還有美麗」、「看來是皮在癢了」、「真佩服有説出真話的勇氣啊」，陶晶瑩也現身留言區問道：「他還活著嗎？」賈永婕則回覆：「活得很好，看我多溫柔！」

事實上，賈永婕熱衷公益，更成立「台灣永婕美少女慈善協會」做善事，近日她宣布「美少女協會2022年度結案報告」正式結案，預計將募得42,088,490元全數捐出，也會把明細公開透明化，並交由會計師事務所查核後，提交至衛福部審查，由於成本支出僅1%，其餘都是用於醫療及急難救助，讓她感到相當驕傲，也不忘感謝所有人的信任，接著強調會繼續拼下去，讓新的計畫火速送審。