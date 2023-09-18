根據《韓聯社》報導，聯合國教科文組織世界遺產委員會，在沙烏地阿拉伯首都利雅德召開會議，決定把南韓申請的「伽倻古墳群」（Gaya Tumuli）登錄為世界遺產；這是南韓第16處世界文化遺產，其中自然遺產2座、文化遺產14座。

「伽倻」是南韓三國時代的一個部落聯盟，西元1至6世紀，座落在嶺南地區和湖南地區洛東江流域，以豐富且先進的鐵器文化著名。委員會認為，「伽倻」展現了東亞古代文明多樣性證據，證實其擁有「突出的普世價值」。

「伽倻」由金官伽倻、大伽倻、阿羅伽倻、古寧伽倻、星山伽倻、小伽倻等12個部落組成聯盟體系，儘管最後仍被百濟、新羅等鄰國併吞，其文化影響深遠，金官伽倻王族的後代金庾信，更成為後來推動新羅統一三韓的名將。

「伽倻古墳群」總共擁有7座古墳遺址，分別位在慶尚北道高靈郡、慶尚南道金海市、慶尚南道咸安郡、慶尚南道昌寧郡、慶尚南道固城郡、慶尚南道陜川郡、全羅北道南原市。