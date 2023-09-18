巴西進口蛋爭議延燒多日，昨(17日)傍晚傳出農業部長陳吉仲請辭獲准，但行政院答覆「不回應」，而非立即否認，前行政院長蘇貞昌昨晚受訪時稱，陳未辭職，有人「急著放話、操作，這非常惡劣」，並透露陳「現在已經被弄得身心俱疲」，而行政院直到昨晚9時才否認請辭獲准一事。蘇貞昌的說法曝光後，網友一面倒痛批，其中有人說「是我們才身心俱疲吧！」，更引爆1700名網友按讚。

蘇貞昌昨晚說，農業部長陳吉仲還沒提出辭職書，蔡英文總統也沒要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，這非常惡劣；我所知道的陳吉仲學者從政、勇於任事，為全台灣做很多功勞，為陳吉仲不捨，也要給他加油，希望大家多替陳吉仲加油，「不過老實說，我知道他現在已經被弄得身心俱疲。」

蘇貞昌的說法曝光後，引爆網友在《yahoo》新聞、《LINE TODAY》熱烈爭論，共計有將近3000則留言，其中有網友提出「這不是在轉移焦點嗎? 今天星期天誰管你要辭職，用不重要的新聞掩蓋壞蛋流向的討論」、「人民才被弄得身心俱疲」、「你更惡劣！」的看法，都獲得破千按讚，至於其他網友也指出「正確？2億拿出來賠啊，最好都不要辭」、「官官相挺」、「現在不是請辭就能解決的問題，是有弊案就要送法辦」、「被弄得身心俱疲的是無辜的老百姓」、「你們才惡劣！」「身心俱疲的是台灣人民吧」。