觀光署將分別於19日、21日及25日在加拿大溫哥華、美國洛杉磯及紐約舉辦3場B2B台灣觀光推廣會，促進雙邊業者商務交流，並特以美食觀光為主軸設計「台灣廚藝教室」，邀請美加業者製作台灣特色美食，搭配威士忌水果茶調酒，力邀北美業者送客來台旅遊。

觀光署統計，2023年前7月美國及加拿大來台旅客累計逾32.5萬人次，恢復至疫前2019年同期約75％，為歐美紐澳市場來台人次最多、且恢復最良好地區。桃機公司則指出，北美航線運量至8月已達疫前約8成，且來自美國8個機場的轉機客占比達逾8成。

鑒於每年有約75萬人次轉機客來自美國，觀光署為搶攻龐大潛力客源，此次特別組成台灣觀光國家隊共赴北美推廣，盼促成商務合作契機，鼓勵北美業者包裝台灣旅遊行程產品，吸引更多旅客來台觀光。

台灣代表團此行安排商務洽談，分享最新台灣觀光資訊及旅遊產品內容，另提供豐富抽獎品，包括華航、長榮航及星宇航空贊助多張台灣—北美來回機票，盼吸引美加業者來台踩線，進而將台灣旅遊產品推薦給當地民眾，促進雙邊互訪旅客持續成長。