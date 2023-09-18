中國深圳有一棟5層樓別墅，裡頭竟暗藏「手術室」，有大量藥品、器械、儀器等，調查發現犯罪集團進行非法代孕，執法人員逮捕了7人，已依法對負責人及涉案的其他醫護人員做出處罰。

根據《南方都市報》報導，深圳市龍華區衛生監督所執法人員進行暗訪，發現轄區一處住宅內，有涉嫌取卵、胚胎移植等非法代運活動，那是一棟從地下室到頂樓的5層別墅，倉庫中有一些液氮和氣罐，2樓房間掛著清洗好的手術服，桌上放著陰道擴張器、手術托盤、鑷子等，3樓有實驗室和手術室，2個房間有窗戶相連，用於取卵和胚胎傳遞。

負責人謊稱自己是清潔人員。（圖／翻攝自南方都市報）

實驗室內有2台處於通電狀態的台式培養箱，裡面標記4～5個不同姓名的培養皿，實驗室外有1個液氮罐，取出標記著不同姓名的10幾支不鏽鋼管，手術室還發現沾有液體的卵母細胞採集器、注射器等醫療廢物。

不過，現場6名女子都指認是另一名叫「老劉」的男性在安排工作，老劉面對詢問，謊稱自己是清潔人員，對於發現的醫療設備、藥品等，一律裝聾作啞，或者回答「我不知道」帶過。

經過後續調查，執法人員確認6名女子的身分，分別是代理孕母、供卵者、準備做胚胎植入的客戶、實驗室操作人員和2名護理師。而老劉其實陳男，是該場所的營運管理人員，他承租別墅用來進行代運活動，此外還有一名司機，負責開車接送。

最後，陳男在因未取得《醫療機構執業許可證》的場所，擅自進行人類輔助生殖技術的職業活動，衛生監督部門沒收其違法所得及相關藥品器械，並進行罰款，同時也對涉案的醫務人員給予相應的行政處罰。