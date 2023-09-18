大陸雲南省臨滄鎮康縣近日發布一則「中國鎮康·緬甸果敢半程馬拉松」報名公告引熱議。9月15日下午，承辦該賽事的鎮康縣教育體育局工作人員回應，「整個路線都是在中國境內」，相關活動沒有發生過運動員失聯的情況，「我們當地政府會盡最大的努力，保障每一位運動員生命和財產的安全。」

《南方都市報》報導，據鎮康縣委宣傳部微信公眾號14日消息，2023年中國鎮康、緬甸果敢半程馬拉松報名開啟，競賽項目包括半程馬拉松21.0975公里、迷你馬拉松5公里。該賽事地點在鎮康縣南傘鎮，主辦單位為鎮康縣人民政府，承辦單位為鎮康縣教育體育局。另據鎮康縣人民政府官網介紹，該縣地處西南邊陲，與緬甸果敢自治區接壤。國境線長96.358公里。

上述消息發布後，有網友表示，「會不會跑著跑著到緬北園區去了？」擔憂賽事安全風險。9月15日下午，鎮康縣教育體育局工作人員回應，「整個路線都是在我們中國境內，沒有說跑到其他的國家去。」其稱，近年來，當地邊境線上與緬甸接壤的地方，均圍上了2層3米多高的鐵絲網。

報導指出，當地近日曾發布2023年中國鎮康、緬甸果敢「阿數瑟」山歌會暨友誼運動會日程表，從今年9月29日至10月2日，除「中緬馬拉松賽」外，還將舉辦籃球、足球、磨盤陀螺、乒乓、射弩、氣排球等比賽。

工作人員表示，歷年賽事也會邀請緬甸運動員參加，「我們舉辦了10多年沒有發生過運動員失聯這種情況。」其中，馬拉松、射弩比賽為今年新增項目，馬拉松賽事期間道路封閉，公安交警等部門全程參與，「我們當地政府會盡最大的努力，保障每一位運動員生命和財產的安全。」