Shohei fits right in as a coach this dude is so awesome



pic.twitter.com/gC7yvUiGSz — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 17, 2023

洛杉磯天使在主場慘遭老虎橫掃，吞下本季第82敗，正式無緣季後賽。大谷翔平傳言清空置物櫃以後並未「不告而別」，他仍出現在休息區和隊友內托（Zach Neto）有說有笑，可以看出大谷心情一派輕鬆。接下來天使只剩客場6連戰以及主場6連戰，屆時大谷也會在主場比賽現身。季外大谷很可能轉投他隊，這是他向天使球迷道別的最後機會。

天使砸大錢挑戰季後賽失敗，季中沒有賣出大谷翔平換取農場資源，讓他們未來更加艱困。美聯球隊之中，刻意擺爛的運動家、皇家已經突破100敗，加上沉淪的白襪，僅有3支球隊比天使戰績還差，而且天使陣中還有本季的MVP，可見這支球隊多麼悲慘。

大谷在場邊與隊友內托閒聊，球迷開玩笑說：「大谷球季結束後改當教練了，這個連貝比魯斯都做不到。」

天使18日遭到老虎橫掃的一戰，葛里楚克（Randal Grichuk）第6局下轟出兩分全壘打，戴上日本戰國武將兜慶祝。這個武將頭盔是大谷自己去買的，接續天使戴牛仔帽慶祝全壘打的儀式，大谷明年可能琵琶別抱，頭盔不知是否也會跟著主人到新球隊去。