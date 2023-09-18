彰化一名黃姓人妻喪夫後，開始勾搭上亡夫哥哥陳男，2人相約去摩鐵激戰5次，而陳妻檢查老公的行車記錄器，發現黃女嫌棄499元的摩鐵房間，老公打視訊電話，想看她穿內衣拖地板的模樣，陳妻對黃女提告，法院判賠30萬。

判決書指出，陳妻主張，她跟老公婚後育有2名子女，婚姻生活融洽，黃女清楚他的婚姻關係，還執意發生婚外情，更依他的要求穿內衣拖地供他觀賞，逾越一般男女正常之互動，害她於家族間蒙羞，精神更是受打擊，所以她要對黃女提告，求償50萬元。

黃女辯稱，陳妻在去年11月間稱她是「瘋女人」，並將自己家中不好的事情都怪罪給她，導致她罹患焦慮症，所以陳男擔心她情緒崩潰，才相約汽車旅館談心事，並無發生性行為。

法官勘驗2人的行車紀錄器，摩鐵服務生說，「泡澡的話是499，附牛奶浴的是899」，陳男回，「泡牛奶浴的話899，那我們不要在這邊玩了。」陳男說，「看到499就不要。」黃女表示，「不是看到499，一進去看到那樣就。」

之後，陳男還打電話索吻，「可是我現在看不到有一個美少女，穿內衣，穿著內衣拖地給我看，沒看到啊，好不好，看一下。」黃女也在廚房照做讓他欣賞。陳男爽喊，「看到內衣了，呵呵呵。」黃女說，無聊。陳男又稱，「這樣才增加夫妻的情趣阿。」

法官認為，從穿內衣拖地的行為，可見以增進彼此如夫妻間之情趣，逾越一般正常男女行為，具超友誼的男女朋友親密曖昧關係存在，雖無法證明有性行為，仍判黃女要賠償30萬。