不少女性會利用通勤時間化妝，一名女子認為除噴定妝噴霧較不禮貌外，其他行為她都可以接受，問網友想法，多數人都表示只要不影響他人，都可以理解，還有不少人大讚在車上化妝的人技術都很好，「我只有滿滿的佩服。」

原PO前天（16日）於論壇《Dcard》指出，看小紅書App發現，在大陸搭乘大眾運輸化妝會被列為不良行為，她認為在大眾運輸上化妝，可能導致密粉撒出來，造成環境髒亂，也干擾鄰座旅客，其他行為她都可以接受。

原PO提到，最不能接受她人在車上噴定妝噴霧，直言真的很沒禮貌，她問「大家會討厭在大眾運輸上化妝的人嗎？」

貼文引發網友討論，「不會，因為有些人需要天天早起通勤，可能沒時間化妝，所以我能體諒」、「會覺得對方滿勇敢的，只要不妨礙到其他人就沒差」「我都看過阿嬤在捷運拿下假髮，梳完戴回去的，只要過自己那關就行了」。

另也有人大讚在車上化妝的族群技術很好，「前天才在客運上看到一個畫眉毛的，覺得可以在那種環境化妝實在太強了」、「我上次在捷運上看到有人畫眼線，滿滿的佩服」、「覺得在車上畫眼線的人很厲害，為什麼都不會歪掉」。