國民黨總統參選人侯友宜美東時間17日晚間出席「大華府侯友宜後援會」僑宴，席開42桌。AIT主席羅森伯格也出席與侯友宜會面，這是羅森伯格在侯友宜此趟訪美行中，兩人首度會晤，而侯友宜美東時間18日還會前往參訪AIT總部，兩人也會再度見面，羅森伯格強調會持續增進美台關係，並會維持台灣自我防衛能力，「這項保證是堅若磐石的」。

侯友宜17日抵達華府，下午先拜會美京中華會館，向中華會館國父遺像三鞠躬禮。侯友宜說中華文化是兼容並蓄的，讓大家都團結在一起，雖然你我之間沒有碰過面，但一提到中華民國，一提到國父，大家都是一條心，唯有團結的中華民國，才能守住國家的未來。

侯友宜傍晚前往「漢宮」出席大華府侯友宜後援會僑宴，主辦單位席開42桌滿桌，力挺侯友宜參選總統，支持者也高喊凍蒜，要送侯友宜進總統府。而在主桌的陣容，除了羅森伯格外，還有馬里蘭州務卿李鳳遷、馬里蘭州參議員Clarence Lam等人。

羅森伯格致詞時指出，台灣與美國的非正式關係已經維持超過40年，奠基於美國一中政策、台灣關係法、美中三公報以及對台六項保證，過去幾個月來她見證到美台關係比以往都還要靠近，無論是經貿上、國防合作上，兩邊的國會交流也相當頻繁。

羅森伯格也提到日前她到台灣與智庫交流，她也因此有機會可以享受台灣美食以及旅遊，她也提到令她印象深刻的活動比如與侯友宜在平溪放天燈。

她說，短短數月內，就已經進行了顯著的合作，尤其是在經貿上，6月台美簽訂21世紀貿易倡議，該倡議將拓展雙方貿易市場，8月底進行第二輪談判，我們討論了農業勞動力以及環境的問題，我們相當期待下一輪談判。

美台在高科技產業上也是雙向合作關係，台灣企業到美國投資半導體，而美國高科技企業也加強投資台灣企業，台灣在國際社會上扮演的角色越來越重要，拜登政府的政策承諾台灣作為民主夥伴，並支持台灣實質參與國際組織，如參與衛生科技組織。最後，他強調，台灣是維繫兩岸和平的重要夥伴，台海的和平也符合美國深刻而持久的利益，美國將會維持台灣的 自我防衛能力，「讓我向您們保證，我們的承諾堅若磐石。」

侯友宜致詞時說，中華民國是堅持民主自由制度的主權獨立國家，他也希望用此精神，讓台美關係不斷深化，政治經濟貿易多年來走下來，美國是最堅強盟友，面對外部挑戰，謝謝美國給中華民國的支持，也期待在美國大力支持下，台美友誼更加深厚，「讓我們用實力確保和平，跟大陸用交流降低衝突，台灣才能確保和平走下去。」