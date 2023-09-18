民進黨前立委李俊毅。（中時資料照，張鎧乙攝）

進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲因此成為眾矢之的，他昨（17）日提出了辭呈，但未獲行政院批准。對此，民進黨前立委李俊毅坦言，雞蛋問題是個大問題，且政府在一開始就走錯路，他擔心，背後是否有特殊關係，也表示，最近感到很煩惱，因為雞蛋爭議恐會對民進黨總統參選人賴清德的選情造成很大衝擊。

行政院昨天晚間證實，陳吉仲確實有口頭表達歉意，且願意負起責任，但行政院長陳建仁認為，現階段有責任持續向各界釐清質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，沒有所謂「請辭獲准」的情況。

李俊毅昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，雞蛋相關問題是個大問題，且政府在一開始就走錯路了。他指出，為保護國內雞蛋生產業者，政府一開始不開放國外雞蛋自由進口，若是在蛋荒期間，政府有開放限期性的自由貿易，可能就不會被罵得這麼慘了。

李俊毅接著說，而現在，政府買雞蛋進來國內賣，不只得罪了雞農，還引發外界「圖利特定廠商」的質疑，他擔心，背後是否有特殊關係，「一開始路就走錯，而且好像是故意要這樣走，那完蛋了，這是個很危險的事」。李俊毅也坦言，他最近感到很煩惱，因為雞蛋爭議恐會對2024總統大選的選情造成很大衝擊。