病毒肆虐，兒童急診科主任謝宗學昨天分享，在急診第一線感受到的新一波感染症流行出現3大趨勢，包括腺病毒、B型流感、病毒性腸胃炎感染比例都上升。小兒科醫師王韋力也指出，最近診所、急診、病房的病患通通都滿出來了。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學昨天在臉書發文，前一天上完夜班感受到新一波感染症流行趨勢，首先是好發於秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加，其次為高燒不退病人中，腺病毒感染比例上升；最後是快篩檢驗出感染B型流感的比例增加。

謝宗學說，今年流感的趨勢是先流行A型流感H3N2，再來是A型流感H1N1，現在逐漸變成B型流感為主流，「依照過去的經驗是如此，今年會不會複製流感疫情由A流轉變成B流的趨勢，要持續觀察。」

文章PO出後，小兒科醫師王韋力在底下留言，「剛剛跟其他兒科醫師開會，最近診所、急診、病房通通都滿出來了」，更指出「每一種病毒還可以一次兩次三次一直得，真的很累。」讓謝宗學回應「一種接著一種病毒感染，感覺綿綿無止盡。」