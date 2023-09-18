農業部長陳吉仲昨(17日)傳出為進口蛋爭議請辭，在行政院否認請辭獲准一事前，前行政院長蘇貞昌則表示，陳到現在還沒有提出辭職書，總統也沒有要他辭職，就有人急著放話操作，這非常惡劣。對於蘇貞昌的回應，媒體人黃揚明昨在臉書提出質疑，「這不是干政，什麼才是干政？」

其實在昨天傍晚傳出農業部長陳吉仲請辭獲准，但行政院第一時間並無立即否認，而是「不回應」；但蘇貞昌出席活動受訪時稱，陳未辭職，有人「急著放話」。行政院直到昨晚9時才否認請辭獲准一事。

對此，黃揚明在臉書指出，已卸任近8個月的行政院長可以幫現任內閣人事發表澄清說明，「真是溫馨」，並質疑「這不是干政，什麼才是干政？」「還是蘇前院長的最新工作，其實是陳吉仲的地下發言人？」

該篇貼文引發超過2000名網友按讚，不少人留言表示「民進黨的干政不叫干政，叫做關心」、「感人」、「真的是名副其實的『黨天下』」、「真的，好想問：你哪位啊？」「攏無離開」、「所以超思要有新的代言人了嗎？讓我們歡迎蘇發言人為我們說明超思的各項可疑之處」。