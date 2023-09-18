AI興起引爆AI伺服器建置潮，各家電源廠摩拳擦掌搶市場，也引來專利訴訟，美國電源模組(Power Module)廠Vicor於2023年7月12日同時向美國東德州聯邦地方法院與國際貿易調查委員會(USITC)遞狀提起訴訟，主張台達、鴻海(2317)與廣達(2382)集團所屬多家關係企業公司所製造並進口美國販售的電源模組/系統或包含相關模組/系統於其中的產品，侵害其所擁有的3~4件電源模組相關專利。

美商Vicor Corporation是一家銷售AC-DC、DC-DC電源模組及電源系統產品公司，營收規模約在3億到4億美元，在部分產品上與台達為長期競爭關係，據了解，Vicor於國際貿易調查委員會(USITC)調查編號337-1370訴訟中，共主張USP# 9166481、9516761、10199950等三篇專利，而於東德州法院編號2:23-cv-00323訴訟，則額外多主張一篇已經過期失效的USP# 6930893專利，該'893專利列於Vicor電源模組產品型錄上，市場推論，Vicor應該是想要尋求自起訴日起最早回溯六年，且產品型錄開始有專利標示到該'893專利失效日期間的損害賠償。

對此，台達表示，此次訴訟主要是針對伺服器電源48V轉12V DC-DC電源轉換器部分產品，公司不斷致力於研發創新，向來重視公司智慧財產權的維護，同時並依法尊重他人的智慧財產權，此訴訟案經內部初步檢視後，有信心自主研發的產品並無侵害原告主張之專利權。

台達強調，該案件已進入美國司法程序，台達將會依照相關流程全力積極應訴進行答辯，以維護公司的權益；現階段不影響相關產品出貨及銷售，對營運亦無顯著影響。