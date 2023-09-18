健和興新廠預計今年第3季末、第4季初完工、試產，據原先規畫，擬新增5條充電槍產線，目前規畫除現有的2條產線外，初期將再新增一條產線，至於後續的2條產線將視需求狀況而定，今年資本支出預估約3億元到4億元。
在美國廠部分，為因應電源廠客戶電動車及充電樁在美國製造需求，健和興審慎評估建置美國廠，據了解，由於美國製造成本高昂，健和興初步規畫在美國設廠將以後段製造為主，預計明年上半年定案。
健和興(3003)自結前8月每股稅前盈餘為3.7元，健和興新廠預計今年第3季末、第4季初完工、試產，目前規畫除現有的2條產線外，初期將再新增一條產線，因應客戶美國製造需求，健和興亦評估在美國設廠，預計明年上半年定案。 健和興8月合併營收達3.24億元，較上月微幅成長1.25%，公司自結營業淨利為4794萬元，與上月營業淨利相當，單月稅前盈餘6645萬元，較上月成長近10%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.43元；累計前8月合併營收達28.23億元，較去年同期營收衰退13.71%，每股稅前盈餘為3.7元。
健和興新廠預計今年第3季末、第4季初完工、試產，據原先規畫，擬新增5條充電槍產線，目前規畫除現有的2條產線外，初期將再新增一條產線，至於後續的2條產線將視需求狀況而定，今年資本支出預估約3億元到4億元。
在美國廠部分，為因應電源廠客戶電動車及充電樁在美國製造需求，健和興審慎評估建置美國廠，據了解，由於美國製造成本高昂，健和興初步規畫在美國設廠將以後段製造為主，預計明年上半年定案。
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