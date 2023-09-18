健和興新廠預計今年第3季末、第4季初完工、試產，據原先規畫，擬新增5條充電槍產線，目前規畫除現有的2條產線外，初期將再新增一條產線，至於後續的2條產線將視需求狀況而定，今年資本支出預估約3億元到4億元。

在美國廠部分，為因應電源廠客戶電動車及充電樁在美國製造需求，健和興審慎評估建置美國廠，據了解，由於美國製造成本高昂，健和興初步規畫在美國設廠將以後段製造為主，預計明年上半年定案。