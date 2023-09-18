大陸國務院總理李強17日上午在大陸廣西南寧出席第20屆中國－東協博覽會和中國－東協商務與投資峰會開幕式並致詞。李強表示，中國和東協關係當中有其本質的內核和貫穿始終的主線，即「親、誠、惠、容」4個字，並指要在踐行這4個字上下更大功夫，努力營造有利於發展繁榮、和平安寧的良好環境。

新華社報導，此次博覽會有柬埔寨首相洪瑪奈、寮國總理宋賽、馬來西亞總理安華、越南總理范明政、印尼副總統馬魯夫、泰國副總理兼商業部長普坦、東協祕書長高金洪，以及大陸、東協等國家和地區工商界代表等約1200人出席。

李強表示，中國－東協博覽會創辦20年來，見證了雙方關係的不斷發展。我們堅持團結自強、合作共贏、胸懷天下，中國東協關係已成為亞太區域合作中最成功和最具活力的典範，成為推動構建人類命運共同體的生動例證。

李強強調，中國和東協關係的良好局面來之不易，凝結著各方的共同努力，當中有其本質的內核和貫穿始終的主線，這就是大陸國家主席習近平概括的「親、誠、惠、容」4個字。

李強說，這4個字既是中國周邊外交方針的基本取向，也是睦鄰友好的相處之道，更是我們共創美好未來的重要法寶。我們要在踐行這4個字上下更大功夫，努力營造有利於發展繁榮、和平安寧的良好環境，使各國發展更好惠及周邊國家、造福地區人民。

一是更好地踐行「親」字，進一步深化感情交融。中方願與東協擴大文化、旅遊、培訓、青年等領域合作，不斷增進人民相知相親；二是更好地踐行「誠」字，進一步夯實信任根基。中方願與東協各國一道，重信守諾開展各領域合作。中國將堅持對外開放的基本國策，努力打造讓各國投資者安心放心舒心的良好營商環境。

三是更好地踐行「惠」字，進一步拉緊利益紐帶。中方願擴大進口東協國家優勢特色產品，不斷提升地區互聯互通水準，構建更加穩定、暢通、基於比較優勢的區域產業鏈供應鏈；四是更好地踐行「容」字，進一步擴展開放胸襟。中方堅定支持以東協為中心的區域合作架構，將推動共建「一帶一路」倡議與各國發展戰略更好對接，持續推進區域經濟一體化。

與會東協國家領導人在致辭中表示，東協國家高度讚賞親誠惠容理念，以及中國為促進地區和平與繁榮作出的重要貢獻，願和中方加強合作，進一步開放市場，加強互聯互通和相互依存，持續推進共建「一帶一路」，增強供應鏈韌性，反對保護主義和貿易投資政治化，攜手應對糧食安全和氣候變化等全球性挑戰，實現互惠互利、共同發展。