小編今天（18）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電向供應商推遲先進製程設備交付傳聞四起，台積電ADR於15日大跌2.43％，美股同步重挫，台股18日開盤壓力重重，法人圈高度戒備。高盛證券則下修台積電2024年資本支出預估值約一成，但強調依舊看好權王後市。

【1】高盛下修台積明年資本支出

高盛證券指出，終端需求復甦進度慢於預期，因而下修台積電的營收與資本支出估計值，包括晶圓代工龍頭台積電乃至聯電，皆可能推遲產能擴張放量的時間表，並且將設備資源調配得更有效率，來降低2024、2025年的資本支出。

【2】股價修正中 AI股撿便宜機會來了

台股上周表現亮麗，但AI相關族群仍震盪修正中。投信法人分析，這波修正一方面讓籌碼沉澱、累積再上攻的能量，另一方面更是提供重新檢視基本面機會，投資人可逢低加碼「真正的AI概念股」。

【3】航海王再起 利多簇擁 散裝、貨櫃漲升

美國近期公布的經濟數據、Fed暫停升息機率高，對美股走勢帶來支撐，台股上周也迎來連四漲，15日收在16,920點、漲幅0.67％，盤勢上個股良性輪動，其中非電族群裡，航運股散裝族群受惠運價攀升、傳統旺季等，貨櫃族群因基期較低補漲利多因素，包括新興（2605）、裕民（2606）、長榮（2603）、陽明（2609）等12檔，表現亮眼讓人直呼「航海王」回來了。

【4】低軌衛星概念股 明年商機紅火

SpaceX星艦4月發射失敗後，近日SpaceX商業銷售副總裁Tom Ochinero表示，「從車輛準備就緒的角度來看，我們已經快到了」，顯示星艦即將再次發射，而近日國內舉辦台北國際航太暨國防工業展，國內低軌衛星廠商看好全球前三大低軌衛星營運商SpaceX、Amazon及OneWeb全面投入下，明年商機將更紅火，預期台廠啟碁（6285）、昇達科（3491）、耀登（3138）、台揚（2314）及建漢（3062）等廠明年營運將受到推升。

【5】頂規i15火爆 缺貨到11月

iPhone 15開放預購後立刻在全球引爆火熱需求，尤其是頂級Pro Max更是一機難求，諸如美、中、日等主要市場的預購客戶都要等到11月才能到貨，顯示智慧手機市場尚處低迷景氣階段，但換機潮仍推升第一波上市買氣大好，令外界擔憂全球經濟不景氣及華為競爭衝擊iPhone需求的情緒稍緩。