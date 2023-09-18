櫃買中心表示，此次修正案主要修正內容係為配合興櫃股票市場將一般板及戰略新板整併，使興櫃回歸為單一板塊之預備市場，爰就現行申請上櫃條件有關發行公司須登錄興櫃股票市場滿六個月之規定，刪除發行公司倘屬自戰略新板轉至一般板者其登錄興櫃期間之計算方式，並修正「興櫃一般板」之文字為「興櫃股票市場」。
《櫃買市場》櫃買中心通過2項規章修正案
櫃檯買賣中心第10屆第28次董事、監察人聯席會議通過「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」等2項規章修正案，此規章修正案將陳報主管機關核定後公告施行。
櫃檯買賣中心第10屆第28次董事、監察人聯席會議通過「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」等2項規章修正案，此規章修正案將陳報主管機關核定後公告施行。
櫃買中心表示，此次修正案主要修正內容係為配合興櫃股票市場將一般板及戰略新板整併，使興櫃回歸為單一板塊之預備市場，爰就現行申請上櫃條件有關發行公司須登錄興櫃股票市場滿六個月之規定，刪除發行公司倘屬自戰略新板轉至一般板者其登錄興櫃期間之計算方式，並修正「興櫃一般板」之文字為「興櫃股票市場」。
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