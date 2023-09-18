八點檔女星江泳錡演出《甘味人生》爆紅，她近日上節目分享，患有子宮肌腺症，生理期報到都會痛到送急診，讓江泳錡下定決心拿掉子宮，並留下卵巢，她不擔心之後有生小孩的問題，「我還有卵巢，去國外找代理孕母，我老實講沒有要生，生小孩是責任，我決定不生了」，認為自己一個人過也不錯，或者未來有能力可以領養小孩。

42歲江泳錡患有子宮肌腺症，過去動過2次手術都無法治好，她上《命運好好玩》分享，每次生理期報到都會痛到送急診，常到韓國工作的她，還曾痛到送當地急診，醫藥費高達2、3萬，搞到她神經緊繃，影響到工作、心情，有一次還在韓國痛到在地上打滾、臉色發白，讓江泳錡下定決心拿掉子宮，並留下卵巢。

被問到拿掉子宮是否擔心之後有生小孩的問題，江泳錡則說，她還有卵巢，之後可以到國外找代理孕母，「我老實講沒有要生，生小孩是責任，我決定不生了」，認為自己一個人過也不錯，或者未來有能力可以領養小孩。

但摘掉子宮難免會有失落感，江泳錡坦言有，她一度猶豫忍到更年期就不會痛了，但她想到還有8年的時間要忍，加上打止痛針對身體產生水腫副作用，一度一個月胖4公斤，最後讓她下定決心摘掉子宮。