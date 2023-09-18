回顧先前台股萬七大關之上，成交量大多維持在3000億元以上，比目前水位要高，若後續要站穩，必須得有持續性的量能配合，否則容易遭遇震盪。近期應以震盪再攻的機率較大，推測短線1~2天有可能漲多回檔，建議待測試季線有撐的時候，把握布局機會。

籌碼面方面，9月月選買權最大未平倉仍為17,000點，賣權最大未平倉大幅上升400點至16,600點，顯示市場看法偏向樂觀。而外資買權淨金額來到2.06億元再度創高，本周一若能持續創高，可觀察本周三是否出現拉高結算。

統一期貨表示，上週五現貨量能大增至3,991億元，係因富時指數成分股調整，扣除調整因素現貨量能約落在3,200億元左右，仍為9月最大量，留意後續是否開啟量增價漲的多方行情。現階段頸線尚未回測，外資期貨籌碼也出現隔日沖，研判本周仍有拉回的可能，若回測買盤存在，有望延續漲勢挑戰前高，若否則回到區間盤格局。