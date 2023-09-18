Bryce Harper gets ejected. pic.twitter.com/jxHye0d5uc — Baseball GIFs (@gifs_baseball) September 16, 2023

費城人在紅雀系列賽打了勝仗，陣中球星哈波（Bryce Harper）在首戰因為不滿好壞球判決，遭主審驅逐。起因是主審在1好2壞時，將一顆偏高的四縫線誤判為好球，成為2好2壞，哈波接著出棒吞三振，氣得把球棒和頭盔扔個老遠，隨即被主審攆出場。

哈波憤怒甩頭盔與球棒之後，內野觀眾席有一位紅雀球迷鼓掌叫囂，要哈波「再多扔一些」又對主審喊「把他驅逐出場」，果然主審大手一揮就把哈波趕出去。哈波怒罵說：「你太軟弱，你不適合當裁判，我有權丟我自己的東西！」雖然哈波與主審計較好壞球是他的老毛病了，不過有位球迷Jomboy解析讓哈波憤怒的原因，似乎不完全是因為他脾氣暴躁。

根據統計數據，投打對決落入1好2壞是最大的轉折，打者在2好2壞的打擊率僅有0.182（攻擊指數0.591），但是在1好3壞的情況下驟升到0.252（攻擊指數1.042），特別是攻擊指數幾乎翻倍（因為加上四壞保送），大家只能祈禱主審不要在這個關鍵時刻誤判。

對於哈波本人更是如此，他在1好3壞的打擊率高達0.364（攻擊指數1.293），但在2好2壞時僅有0.146打擊率（攻擊指數0.508），比起一般打者差距更大。由此看出哈波特別重視好壞球判決也是情有可原，他極不擅長面對球數落後的狀況。