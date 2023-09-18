F-35B戰機不知哪去了 美駕駛彈射逃生

1架美國海軍陸戰隊F-35B隱形戰機周日（17日）下午在訓練時發生事故，飛行員在南卡羅來納州上空彈射安全逃生，但戰機卻不知去向。

綜合外電18日報導，美國海軍陸戰隊發言人已證實相關事故，表示正在收集更多資訊並評估狀況，同時展開調查。據當地新聞頻道WCBD說，飛行員彈射逃生後，在北查爾斯頓（North Charleston）南肯伍德大道（South Kenwood Drive）附近的住宅區被發現，接著送往當地醫療中心，目前狀況穩定。至於他的僚機飛行員，則駕著另一架戰機安全降落。

據美國國會稽核處（GAO）估計，F-35專案是美國國防部最昂貴的武器系統計畫，包括採購、操作和維護在內，整個生命週期約要耗費納稅人1.7兆美元（近53兆台幣）。而根據非營利民間組織「政府監督計畫」（Project on Government Oversight）2020年的報告顯示，1架美國海軍陸戰隊使用的F-35B耗資約1.358億美元（約42億台幣）。