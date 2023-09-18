已經鬧了一段時間的「大鬍子」哈登跟七六人提出交易申請，且要求七六人把自己交易到快艇的「賣我」鬧劇，如今已經走到死胡同！因為《ESPN》資深記者溫霍斯特在播客節目上表示，快艇已經結束交易哈登所有談判，哈登唯一剩下可走的路，就是跟七六人上演大和解。

「快艇確實不斷嘗試交易哈登，但跟七六人的交易談判始終無法達成，」溫霍斯特表示，「就以我了解的狀況，快艇感覺就在說，好吧！既然交易怎樣都無法達成，那我們該向前進了。我猜測或許快艇能在季中談妥這筆交易，但目前先發控衛是韋斯布魯克。」

隨著哈登新球季恐怕只能繼續待在七六人，如果選擇繼續前往七六人訓練營報到，哈登可能面臨相當嚴厲的懲罰，因為根據新的勞資協議，除非七六人點頭核准，否則哈登只要長期拒絕前往七六人報到，將可剝奪他跟其他球隊談判與簽約權利，代表七六人擁有絕對主動權。

所以目前哈登最可行的唯一方案，就是乖乖低頭跟七六人達成合約，好好執行完跟七六人之間最後1年合約，且努力達到雙方相互尊重，畢竟哈登接下來無論怎麼「反抗」，幾乎都沒有什麼效用，距離七六人訓練營開始日子越來越近，就看哈登怎麼決定了。