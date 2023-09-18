一名蘇姓送貨司機為謀錢財，於台南某民宅處持刀挾持正在洗碗的婦人，並對其丈夫自稱「通緝犯」，以此威脅對方交出6千元，錢財得手後隨即逃離現場。台南地院審理時，認為蘇男以架刀脅迫的手段，造成受害者重大恐懼，雙方事後也未達成和解，因此依《攜帶凶器強盜罪》判處7年3月有期徒刑，可上訴。

根據判決書，蘇男於今年1月6日凌晨2時許手持筍刀途徑台南市某民宅住處前，見一名婦人背朝內坐著洗碗，竟趁機持刀挾持於婦人的右側脖子，並揚言稱「我是通緝犯，交出身上金錢」，婦人嚇得驚聲尖叫。

此時，屋內丈夫聞聽聲響，拿鐵棍質問蘇男「要做什麼」？蘇男見狀並未收手，反倒要求夫妻交出金錢，最終取得台幣6000元。蘇男得逞後，隨即逃離現場，直至隔日下午4時許遭警逮捕歸案。

台南地院經審理，認為蘇男為謀取錢財，竟持刀脅迫，造成受害者承受重大恐懼，嚴重破壞社會安寧。法官考量，蘇男犯後並未飾詞卸責，態度尚非惡劣，且所盜之6千元並非鉅額，過去也未有犯罪前科，同時審酌蘇男本身患有適應障礙症，家中仍須撫養一名未成年女兒與妹妹等情狀，考量其所強盜之錢財雖非鉅額，但卻與受害者達成和解，最終仍依《攜帶凶器強盜罪》重判7年3月有期徒刑，全案可上訴。