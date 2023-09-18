正在大陸廣西南寧參加第20屆中國－東協博覽會的越南總理范明政，期間會見大陸通訊巨頭華為公司的高級副總裁、亞太地區部總裁林柏楓時表示，越南正在建設和發展數位經濟、數位政府、數位公民和數位社會，希望華為深度參與這一進程，特別是在越南投資研發，支持越南培訓數位化人力資源。

大陸觀察者網綜合越通社等媒體報導，林柏楓16日向范明政提到，華為已經在越南發展25年，期間與300多家越南當地企業和夥伴達成合作，在ICT領域為越南本土創造了數萬個就業機會，建立了一支專家團隊，其中80％以上是平均工齡超過12年的本地員工，並培養了超過1.8萬多名數位人才。

林柏楓表示，華為希望成為推動越南數位經濟發展，陪伴越南數位基礎設施建設、跨行業的數位化和低碳轉型進程，推動縮小數位差距，實現平衡發展目標的合作夥伴。他說，華為有能力和決心為越南的發展做出貢獻。

范明政對華為的建議表示歡迎。他表示，越南正在建設和發展數位經濟、數位政府、數位公民和數位社會，越南希望華為深度參與這一進程，特別是在越南投資研發，支持越南培訓數位化人力資源。他同時建議，華為主動與越南各部委、行業和地方配合，尋求新項目並在越南有效開展投資活動。

越媒提到，在以數位化、網路化、智慧化為標誌的第4次工業革命時代，華為在越南仍有很大投資空間。范明正強調，越南政府承諾支持並為包括華為在內的中企在越南開展有效、成功和永續的商業投資活動創造一切有利條件。

除了此次與華為公司高管的會見，范明政還在南寧會見了中國能源建設集團有限公司總工程師張滿平和中國交通建設集團有限公司董事長王彤宙。范明政歡迎包括中國大陸在內的外國企業擴大在越投資經營範圍，特別是在基礎設施領域的投資。