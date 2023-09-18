正妹網紅陳葳15歲上節目《我猜我猜我猜猜猜》爆紅，讀大學時因高顏值受封「世新校花」，曾與知名音樂人「小胖」袁唯仁傳緋聞而知名度急升，現為知名直播平台簽約主播，臉書超過百萬人追蹤。豈料，17日深夜突然宣布懷孕，讓大批網友錯愕直呼：「4天沒更新就大肚子了？！」

從陳葳曬出的照片中，可見陳葳綁著俏麗雙馬尾辮，戴上兔耳朵髮箍，身穿純白細肩小可愛，襯托她雪白肌膚，低胸剪裁若隱若現出東西半球和深溝，中空短版讓渾圓孕肚一覽無遺。

此外，陳葳拿著超音波照入鏡，時而擺在孕肚前面，時而拿起照片看著照片，看起來滿心期待寶寶的到來，她也高興寫下：「反正要長大不如一起吧，總是期待自己的寶寶會長什麼樣子呢，今年終於實現這個大願望，我有自己的寶寶啦！」貼文一出，許多網友相當驚訝，「太突然了吧」、「原來已結婚生子了」、「恭喜當媽媽了！」

事實上，陳葳外表亮眼，還擁有34G豐滿雙峰，每每曬出辣照都會吸引上千人按讚，而過去她還曾和音樂人袁惟仁傳出緋聞，因此讓她爆紅，如今她鮮少出現在螢光幕上，轉而到直播平台上持續活躍，同時擔任網路模特兒，也累積了不少粉絲。