中秋節不少人會吃月餅應景，彰美珍餅舖和興安珍餅行每年只在中秋檔期營業，一年僅賣15天，這2家糕餅舖都只做熟客訂單，若要現場購買，得碰運氣。

據《自由時報》報導，位於彰化成功路上的彰美珍餅舖，目前由第三代的陳姓老闆經營，他表示店內所有糕餅都是傳承阿公的作法，遵循古法製作，從熬煮餡料到外皮都是純手工現做，能量有限的情況下，他接手20年來，每年只在中秋節檔期營業，也就是農曆8月1到15日，僅賣15天。

陳老闆表示，目前以服務老顧客為主，許多熟客都是事先預訂，再指定時間取貨，而老顧客也記得農曆8月1日這天要向他們買糕餅，陳老闆說，雖然一年僅營業15天，但他們從早忙到晚，不停地製作，有多的才會釋出賣給現場的客人。

另一家是位於彰化民生路、有60年歷史的興安珍餅行，李老闆從年輕經營至今已80多歲，體力大不如前，加上兒女都各自有工作，只好更改營業模式，近10年只做中秋節的生意，為年的農曆8月1日開始賣到中秋節前夕，且只接熟客訂單，他的兒女也會在這段期間專程回家幫忙。