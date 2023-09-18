最近才因「字母哥」阿提托康波提出再次奪冠想法，引爆字母哥可能走人麻煩的公鹿，現在又面臨類似麻煩了！根據《ESPN》薪資專家馬克斯爆料，公鹿主控哈勒戴明年可能不願跟公鹿提前完成續約，反而傾向成為自由球員，如果哈勒戴走人，直接牽動字母哥去留問題。

「哈勒戴的狀況讓我們感到擔憂，我認為這是一個未知因素，也是必須密切關心的事，」馬克斯表示，「哈勒戴將於明年2月22日獲得提前續約資格，我認為他不會跟公鹿續約，因為從經濟角度太不利了，他明年夏天可能成為自由球員，如果公鹿失去他就麻煩大了。」

33歲的哈勒戴，上季交出場均19.3分、7.4助攻與5.1籃板成績，他的不少助攻都是傳給阿提托康波完成的，更在防守端帶給公鹿相當大的價值，如果他真的選擇在明年夏天走人，絕對會影響到阿提托康波繼續待在公鹿的意願，看來接下來身為小市場球隊的公鹿頭痛了。