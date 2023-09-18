農業部長陳吉仲近期因進口蛋爭議未平息，各方要求陳吉仲下台聲浪愈演愈烈，昨(17日)傍晚傳出請辭消息沸沸揚揚，前行政院長蘇貞昌在晚間8時受訪時稱，陳吉仲還沒辭職，就有人急著放話，而行政院到晚間9時才否認「陳吉仲請辭獲准」。對此，港媒今(18日)分析指出，行政院的回應，證實了蘇貞昌口中的「有人急著放話操作」，而誰會是急著讓陳吉仲下台以弭平爭議的人呢？

昨傍晚就有媒體報導陳吉仲請辭獲准消息，行政院第一時間並未否認，僅稱「沒有回應」，蘇貞昌在晚間8時受訪時稱，陳吉仲還沒辭職，就有人急著放話，而行政院發言人林子倫在9時才否認「陳吉仲請辭獲准」，卻也證實陳吉仲曾口頭向陳建仁表達請辭意願，但陳建仁認為，現階段陳吉仲有責任向各界釋疑，並通盤檢討進口蛋政策。

對此《中評社》今分析指出，陳吉仲從擔任農委會主委到成為農業部長，經歷萊豬進口、農漁產品蟲害無法外交、蛋荒等爭議事件，甚至農委會還升格為「農業部」，蘇貞昌口中的「蔡英文沒有要陳吉仲辭」，正是關鍵，外界多認為「陳吉仲是小英男孩」正是關鍵。

該篇評論認為，如今陳吉仲會因進口巴西雞蛋爭議而傳出請辭下台，「唯有民進黨內派系鬥爭使然」，賴清德是新潮流領頭，陳吉仲則是英系重要人物，會否是新潮流要斷尾求生，卻誤估了英系的力量？