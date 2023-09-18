蘋果上周推出iPhone 15全系列新機，開放預購時吸引大陸消費者搶購，讓原先吹捧華為5G旗艦新機看衰iPhone 15的網友們消失得無影無蹤，有老手看到此現象直言不意外，華為打到的市場是蘋果之外的手機品牌，蘋果會受到的衝擊相當有限，影響最大的是他牌手機。

陸媒報導，消費者搶購iPhone 15讓購物平台天貓在短短半小時內就補貨了9次，京東也在預購初期就繳出銷售iPhone 15 Pro超過120萬台的數據，最熱門的iPhone 15 Pro Max更是一口氣衝近150萬台的預購成績，熱潮遠遠將華為新機甩在腦後。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人笑稱大陸消費者「身體很誠實」可能一手華為另一手還是拿iPhone手機，「左擁華為右拿蘋果，雙贏」、「如果大陸能做到鎖國，蘋果才會真的死定了」、「蘋果還是太香啦，上班再用華為手機就好了」、「左手華為右手蘋果。」

有內行網友提到，在華為與蘋果兩強相爭之下，影響最大的是他牌手機，包括南韓大廠三星，「如果華為真的復活，蘋果是信仰，其他就等死」、「華為搶到的市占大多是原本買三星的人吧」、「已經有專家說，華為殺不了蘋果，就像台灣MG也殺不到TOYOTA，其他車廠的市佔下滑。」

南華早報報導，市場研究機構TechInsights智慧手機戰略高級總監Linda Sui表示，「華為Mate 60 Pro手機對蘋果iPhone 15在大陸的銷量影響是可以控制的，蘋果強大的用戶黏著度保證穩定的換機需求。」