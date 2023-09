利比亞毀滅式洪患引爆人道主義危機。

聯合國(UN)16日引述利比亞紅新月會(Libyan Red Crescent)稱,洪患重災區德納市已有1萬1300人喪命,不過遭到利比亞紅新月會打臉,稱從未對聯合國發布這樣的數據。聯合國昨(17)日大幅下修利比亞全國罹難人數至3958人,稱今後只發布世界衛生組織核實過的數據。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、印度英語電視台「寰宇一家」(WION)報導,聯合國人道事務協調廳(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)16日發布報告,引述利比亞紅新月會數據稱,光是沿岸城市德納市(Derna)就有1萬1300人喪命、1萬100人仍下落不明,德納市以外也有170人罹難。

圖為人們在德納市殘骸中尋找罹難者。(圖/美聯社)

不過利比亞紅新月會隨即發布聲明打臉,強調從未對聯合國公布如此高的德納市死亡人數,發言人蘇克里(Tawfik Shoukri)說:「看到我們的名字和這些數據扯在一起,讓我們很震驚。」他說,聯合國的數據只是徒增失蹤者家屬的困擾及悲傷。

被打臉後,聯合國人道事務協調廳周日上午發布更新報告,報告引述世界衛生組織(WHO),指出洪患造成全利比亞至少3958人喪命,另外有超過9000人失蹤。

聯合國副發言人哈克(Farhan Haq)昨日告訴CNN:「我們將採用世界衛生組織核實過的數據。」

當被問到聯合國怎麼會引述錯誤數據時,哈克避重就輕地說:「在許多不同的悲劇中,我們最終都會修正我們的數據。」他說標準流程是聯合國與不同組織合作,試圖確保交叉比對過數據,會修正數據,也是因為交叉比對過。

哈克也強調死者數據是流動的,「可能往上或下修」。

圖為安葬德納市罹難者的墓園。(圖/美聯社)

不過最終德納市的罹難人數確實有可能達到上萬人,德納市長阿爾.蓋蒂(Abdulmenam al-Ghaithi)13日預估,死亡人數恐介於1.8至2萬人之間。

利比亞洪患。

尤其洪患發生至今已1周,英國廣播公司(BBC)採訪團深入德納市後描述,全城瀰漫著「死亡的氣味」。

BBC 17日進一步指出,當地許多遺體「無法辨識」。一名戴著口罩的醫生輕輕地碰觸屍袋裡一名男子的雙腿,他說第一步是先確認遺體的年齡、性別及身高,「因為泡水,他正處於腐爛階段」。這具男性遺體被沖進海裡一周,已經完全「無法辨識」。

圖為救難人員持續在德納市海邊尋找罹難者遺體。(圖/路透社)

報導指出這是發現遺體後最重要的工作,專家輕輕地探查,尋找遺體身上可以辨識的記號,並且採檢DNA,以備倖存家屬前來認領。