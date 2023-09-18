利比亞毀滅式洪患引爆人道主義危機。

聯合國（UN）16日引述利比亞紅新月會（Libyan Red Crescent）稱，洪患重災區德納市已有1萬1300人喪命，不過遭到利比亞紅新月會打臉，稱從未對聯合國發布這樣的數據。聯合國昨（17）日大幅下修利比亞全國罹難人數至3958人，稱今後只發布世界衛生組織核實過的數據。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，聯合國人道事務協調廳（Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）16日發布報告，引述利比亞紅新月會數據稱，光是沿岸城市德納市（Derna）就有1萬1300人喪命、1萬100人仍下落不明，德納市以外也有170人罹難。

圖為人們在德納市殘骸中尋找罹難者。（圖／美聯社）

不過利比亞紅新月會隨即發布聲明打臉，強調從未對聯合國公布如此高的德納市死亡人數，發言人蘇克里（Tawfik Shoukri）說：「看到我們的名字和這些數據扯在一起，讓我們很震驚。」他說，聯合國的數據只是徒增失蹤者家屬的困擾及悲傷。

被打臉後，聯合國人道事務協調廳周日上午發布更新報告，報告引述世界衛生組織（WHO），指出洪患造成全利比亞至少3958人喪命，另外有超過9000人失蹤。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）昨日告訴CNN：「我們將採用世界衛生組織核實過的數據。」

當被問到聯合國怎麼會引述錯誤數據時，哈克避重就輕地說：「在許多不同的悲劇中，我們最終都會修正我們的數據。」他說標準流程是聯合國與不同組織合作，試圖確保交叉比對過數據，會修正數據，也是因為交叉比對過。

哈克也強調死者數據是流動的，「可能往上或下修」。

圖為安葬德納市罹難者的墓園。（圖／美聯社）

不過最終德納市的罹難人數確實有可能達到上萬人，德納市長阿爾．蓋蒂（Abdulmenam al-Ghaithi）13日預估，死亡人數恐介於1.8至2萬人之間。

利比亞洪患。

尤其洪患發生至今已1周，英國廣播公司（BBC）採訪團深入德納市後描述，全城瀰漫著「死亡的氣味」。

BBC 17日進一步指出，當地許多遺體「無法辨識」。一名戴著口罩的醫生輕輕地碰觸屍袋裡一名男子的雙腿，他說第一步是先確認遺體的年齡、性別及身高，「因為泡水，他正處於腐爛階段」。這具男性遺體被沖進海裡一周，已經完全「無法辨識」。

圖為救難人員持續在德納市海邊尋找罹難者遺體。（圖／路透社）

報導指出這是發現遺體後最重要的工作，專家輕輕地探查，尋找遺體身上可以辨識的記號，並且採檢DNA，以備倖存家屬前來認領。