00929創佳績非偶然 「三大」因子成就

「規模瞬間爆衝600億，爆衝速度煞車都檔不住，連績效都天天創新高」股魚提到，事實上，00929有現在的佳績絕非偶然，而是靠著「報酬指數指出，真實績效為高股息之冠」、「首檔月配息，吸引投資目光」、「股息金額真平滑化配息策略，退休族最愛」等「3大」因子造就而成。

股魚表示，00929不僅遙遙領先所有高股息ETF產品，甚至連市場上許多市值型與主題型產品也自嘆不如，關鍵就在於，即使00929是今年6月發行的產品，但報酬指數角度從今年來看，從100開始到9月14日累積到164，換句話說，若00929若是選在今年的1月1號發行，它的績效會超過60％ 。

資料來源：股魚-不看盤投資

00929解決選擇性障礙！ 成懶人投資首選

接著，股魚也提到，過去00929還沒出現時，對於想要「月月」都領到配息錢的投資人來說，至少要選出三檔產品才能做到「月月配」，但選一檔都要選很久了，更何況要選三檔，而00929直接解決所有投資人的煩惱，他認為，「一檔搞定簡直就是懶人首選。」

最後來談談「搭配平準金交出真平滑化配息」，股魚指出，高股息是很多人建立現金流的首選，但有個麻煩，每一期的配息數字都不穩定，忽高忽低，會造成現金流使用規劃上的困擾，然而，00929搭配平準金與月配息制度後，將每期的股利都控制在相同的0.11水準，不僅對投資人幫助很大，對於退休族來說，可以預期金流來源，而上班族則可以直接預期加薪的幅度，也讓月配息ETF有望成為未來規劃的首選。

想體會美好在哪裡？ 長期持有00929就能感受到

「有些東西需要自己去體會過才知道美好在哪。」股魚認為，很多人懷疑，會不會前二次配息OK，第三次就不行了，其實數字會說話，第三次的配息公告也出爐，又是0.11 （年化殖利率 7.3％），證明它絕對可以，若是想體會00929 穩定月配息的魅力，每月的配息肯定會讓你有感。

透過定期定額的方式投資00929，長期下來，亦可降低買進風險，且不用煩惱擇時進場的問題，目前中信證、富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證等十家券商均有提供00929定期定額存股服務。

(文／林亞樺撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。