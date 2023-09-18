林男車輛燒成廢鐵。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

65歲林姓男子17日晚間8點多，開車行經國道3號北向114.5公里處時，突然故障停駛在中線車道，沒過多久車輛引擎冒煙起火、陷入火海，消防人員獲報前往救火，約15分鐘將火勢撲滅，而車輛也燒成廢鐵，所幸事故未造成人員傷亡。

國道第二公路警察大隊18日指出，林姓男子昨天晚上8點多，駕駛自小客車行經事發路段時，車輛不明原因突然故障，並停在中線車道，車輛引擎隨即冒煙起火，駕駛即時逃生，後龍分隊巡邏車前往處理，協助管制交通動線。

車輛冒煙起火。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

消防人員抵達現場救災。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府消防局竹南分隊獲報後，出動2車5人前往救援，晚間8點26分到達現場時，車輛已經全面燃燒，消防人員也立即出水撲滅，火勢在晚上8點41分撲滅，所幸並無人員傷亡。

事故也造成後方回堵約7公里，並在晚間9點17分恢復全線通車。國道警方提醒用路人，行駛前應先檢查5油3水及車輛狀況是否正常，若載運貨物請依規定綑紮牢固、嚴密覆蓋，勿堆積易燃物；行駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。