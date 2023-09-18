路透預先看到的該文件，將成為歐盟領導人在10月5日於西班牙Granada市會晤期間，有關歐洲經濟安全問題的討論基礎。

歐盟領導人將討論執委會的提議，降低歐洲過於依賴中國的風險，以及對非洲和拉美地區進行分散化依賴的需要。

該份文件報告指出，由於再生能源的間歇性發電特徵，歐洲需要儲存能源的設備，才能在2050年實現淨零排放的目標。據歐盟輪值主席國西班牙準備的文件指出，因此，歐盟將大幅提高對鋰離子電池、燃料電池和電解器的需求。未來幾年，預計這種需求將增加10倍至30倍。

儘管歐盟在製造電解器的中間產品和組裝擁有堅強的地位，全球市佔率約5成，但在燃料電池和鋰電池方面，嚴重依賴中國，且不只在再生能源領域，也包括電動車產業。

報告稱，如果不採取強有力措施，到2030年，歐盟能源生態系將對中國產生一種與現在性質不同的嚴重依賴，嚴重程度將與俄烏戰爭爆發前歐洲能源對俄羅斯的依賴差不多。

據歐盟資料，在俄烏戰爭爆發前，歐盟每年從俄羅斯進口超過40%的天然氣，超過27%的石油，和46%的煤炭進口。

文件還指出，數位科技領域也有可能出現類似依賴情形，預測顯示，歐盟到2030年對感測器、無人機、資料中心伺服器、儲存裝置和資料傳輸網路等數位設備的需求，將大幅上升。

報告稱，到2030年，這種對外依賴可能會嚴重阻礙歐洲工業化和服務業的生產力提高，並且妨礙農業系統的現代化。