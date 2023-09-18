韓國超人氣女團BLACKPINK紅遍全球，昨（17）日在首爾巨蛋舉行「BORN PINK」世界巡迴演唱會最後一場安可場，但近期傳出Lisa二度拒絕續約，若她仍沒續約，這安可場將是4人合體成最大看點，其中，在演唱會上Jennie數次哽咽並情緒激動，而Lisa也流出掩面落淚畫面，讓台下粉絲跟著擔心。

Jennie在演唱會則感性表示：「首先，我想跟成員們說『真的辛苦了』，雖然說起來只有一年，但對我們來說真的是很忙碌的一年，在飛機上度過了好多時間，我們4個就像姐姐說的一樣，健健康康地、帶著扶持彼此的那份心意，所以才能一起走到現在，我很想跟成員們說『真的真的辛苦了』。」在這之前Jennie更是直接低頭暴哭，在一旁的ROSÉ也貼心安慰，惹粉絲心疼。

i wanna cry i love u jennie pic.twitter.com/JWwPMFXkBu — jennie loops (@jnkloops) September 17, 2023

但被爆出拒絕續約的Lisa，也被現場粉絲發現她掩面落淚，從流出的影片可見她神情略顯悲傷似乎暗自落淚，之後緩和情緒後，才對現場粉絲比愛心，讓歌迷看了十分心疼。

對此，BLACKPINK從出道至今7年4名成員各有粉絲擁戴，她們是否續約更是演藝圈大事，也關係到YG娛樂股價。至於瘋傳Lisa二度拒絕續約的消息，也讓公司做出回應，透露「尚在討論中」。