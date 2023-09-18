華為推出Mate 60系列搭載中芯7奈米晶片在大陸熱銷，使幕後功臣中芯共同執行長梁孟松受到市場關注，事實上，台積電曾指控前資深研發處長梁孟松離職後洩漏營業機密給三星，經過長達四年的訴訟，2015年最高法院判決梁孟松不能以任何方式繼續為三星提供服務，梁的時任辯護律師正是顧立雄（現為國安會祕書長），當時讓他吞下敗訴成績單。

根據天下雜誌報導，梁孟松當時的辯護律師，名律師顧立雄主張，台積電禁止梁孟松到別家公司任職，是侵害他的工作權，一審法官曾當庭駁回台積電的請求，但卻在二審時逆轉勝。法官同意台積電的要求，梁孟松即日起到2015年12月31日止，不得以任職或其他方式再為三星提供服務。

至於為何梁孟松與南韓三星搭上線？事實上，梁孟松的太太是韓國人，過去在韓國的航空公司當空姐，二審判決台積電勝訴的法官熊誦梅，一開始認為，梁孟松到韓國教書合情合理，未必真如台積電指控，是私下為三星工作，但到了審判後期，法官才赫然發現，原來梁孟松的妻小都住台灣，開始對梁孟松產生懷疑。

梁孟松當時帶領三星，從28奈米製程直接跳到14奈米製程，並採用鰭式場效電晶體(FinFET)架構，拿下蘋果A9處理器晶片訂單，甚至幫三星拿到部分高通訂單，台積電當時則是採用16奈米FinFET製程，一度讓外界以為台積電製程輸給三星，因此催生這起判決，梁孟松敗訴後被迫離開三星，之後在2017年10月加入中芯。

梁孟松的時任辯護律師顧立雄，在台大法律系畢業後踏入律師一途，經手許多案件經歷豐富。顧立雄後來投身政治圈，2013年9月底，他首度宣布爭取民進黨台北市長提名，在2014年5月的黨內初選中敗於姚文智，但2016年獲民進黨提名任不分區立委，同年8月出任行政院不當黨產委員會首任主委、金融監督管理委員會主委，後在2020年5月20日接任國安會秘書長。