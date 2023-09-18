許多人會透過少吃來達到減重目標，當心錯誤飲食觀念恐造成反效果。對此，營養師陳怡錞表示，臨床上常遇到個案，明明已經吃的很少，但就是瘦不下來，指出有6個原因，包括基礎代謝率降低、肌肉流失、缺少飽足感、影響腸道荷爾蒙、影響脂肪荷爾蒙及心理無法滿足安全感。她提醒，想要變瘦，正餐務必要吃飽，否則恐陷入反覆復胖的惡性循環中。

陳怡錞在臉書專頁「Donna營養師-陳怡錞 保健營養專家」與個人網站撰文提到，每次營養諮詢門診結束後，她唯一心得就是要個案多吃一點，很多人為了減脂都不敢多吃，尤其是不吃正餐澱粉，甚至對油脂感到恐懼，烹調方式皆以清蒸或水煮為主。她強調，這樣的吃法並不會達到瘦身效果，實際上吃太少只會害更胖。

陳怡錞進一步表示，只要飲食觀念不改變，就可能陷入反覆復胖的惡性循環中，並說明吃太少會造成越減越肥的6個原因：

1、基礎代謝率降低：熱量消耗減少，有多餘熱量就會變胖。

2、導致肌肉流失：肌肉流失導致基礎代謝率降低，形成更容易復胖的體質。

3、沒有飽足感：當飽足感不夠，餐與餐之間更容易吃進高熱量的垃圾食物或睡前宵夜，自然就更胖。

4、影響腸胃道荷爾蒙分泌：無法抑制食慾使食慾大開，更想亂吃。

5、影響脂肪細胞荷爾蒙分泌：一樣會造成無法抑制食慾的情況。

6、心理無法滿足安全感：不安全感強烈，很容易崩壞怒吃，使得減肥無法持續下去。

陳怡錞強調，想要變瘦，正餐一定要吃飽，很多個案在開始認真吃三餐後，多吃不但沒有變胖，反而帶來許多意想不到的結果。她並分享正餐吃飽的6個好處，包括體重減輕、體脂率降低、肌肉增加、不再渴望吃甜食和宵夜、情緒變好及精神變好。但她也提醒，所謂的吃飽不是要多吃垃圾食物，而是要選擇健康的原型食物，並且吃對時間、吃對比例，就能越吃越瘦。