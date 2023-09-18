進口蛋爭議持續延燒，行政院昨（17）日晚間證實，農業部長陳吉仲請辭，但獲得慰留。對此，國民黨台北市立委參選人、市議員游淑慧認為，民進黨不讓陳吉仲請辭的原因，可能是他知道太多秘密，「有難以想像的『大魚』，就待國民黨執政後好好查一查」。

游淑慧今在臉書發文感嘆，進口蛋案這個攸關食品安全，民生經濟的議題，民進黨竟然也把它演成宮鬥大戲。她除表示，就算陳吉仲昨天真的請辭獲准，在野陣營也絕不可能讓他一走了之，也呼籲，若明年政黨輪替，一定要查辦陳吉仲與相關人等。

游淑慧提到，這整起事件共喚醒了百姓3件事，首先，超思公司喚醒了老百姓的相對剝奪感，「你沒日沒夜地打拚，人家靠著蛋荒發財，官員拚著烏紗帽不要，護航到底」；再來，巴西雞蛋喚醒民眾對於今年多件重大食安事件的恐懼，如桃園的越式法國麵包食物中毒案。

最後，陳吉仲宣布銷毀5000多萬顆蛋，若是在私人企業，他「被開除100次都不為過」，甚至還可能被移送法辦，但在民進黨執政下，他比在野黨、老百姓兇，還要告質疑他的人，這直接挑戰了大多數人的社會經驗。

游淑慧表示，站在人民的角度，陳吉仲這種朽木為官的傷害很大，但從政黨角度，陳這種敗票破口，很可能就是政黨輪替的推手。她也推測，民進黨留下陳吉仲，甚至連行政院前院長蘇貞昌，都甘冒「干政」大不諱插手相救，或許正是因為陳知曉太多秘密，水深之處，有難以想像的「大魚」，就待國民黨執政，好好查一查。