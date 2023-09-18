威力彩今天（18日）頭獎獎金上看6.4億元，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖猴、馬、豬今天能獲財神爺眷顧，不僅事業有望嶄露頭角，賺取豐厚獎金，更能在購買彩券方面，讓鈔票不斷流入口袋中。

▍生肖猴

生肖猴天生聰明，做事能力強，因此深受大家喜愛。而在今天不僅事業能獲得好表現，受老闆器重，進而升職加薪，更有望在購買彩券方面，賺取一筆可觀數字，使自己正、偏財都雙豐收。

▍生肖馬

生肖馬勤奮踏實，做任何事總是全力以赴努力完成。而在今天能受幸運女神眷顧，事業方面出現許多機會，同時能好好把握，有望獲得額外業績獎金。另外，在購買彩券方面，有機會賺取滿意的數字。

▍生肖豬

生肖豬在今天財運將超級旺，事業方面有望受到提拔，使自己進展順利，賺取豐厚收入，而在威力彩方面有望中獎，甚至隨意選擇號碼，都能讓鈔票不斷流入口袋中，可好好把握。