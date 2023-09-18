有女網友日前秀出累積10萬則以上未讀訊息，多到她點開後一則都看不到，只能刪掉App重新下載。知名旅日部落客「魚漿夫婦」分享一則貼文，看到有人的手機桌面上的LINE圖示，未讀通知竟然分別在4個角顯示，原來是網友許願希望LINE推出的新功能，把訊息分類成工作、朋友、家人等，讓9千多名網友看了直呼超需要。

現在有許多店家都要求民眾加入店家官方LINE，才能使用優惠，加上工作、親朋好友群組等，導致未讀訊息爆量。常分享時事的「魚漿夫婦」日前轉貼Twitter的一則有趣貼文，LINE圖示竟然在4個角分別顯示未讀訊息數字，從左上角順時鐘依序為136、1、51跟15則，原來是網友向LINE許願推出新功能，將未讀訊息分為「工作」、「朋友」、「家人」和「喜歡的人」，來決定要不要回訊息。

而網友敲碗的新功能，魚漿夫婦大讚這也是他的夢想，「這個分類可以，請立刻改版，這樣我才能知道我要不要把LINE打開！」

貼文曝光後，吸引9千多名網友按讚，「真的，不重要的都不想打開」、「136則未讀應該是廣告」、「打開來發現是新聞、不認識的人、詐騙、廣告」、「固定工作都999+」、「非常需要分類功能」，也有網友表示，「左上角喜歡的人是1嗎」、「喜歡的人一直呈現0，永遠都不用開了」。