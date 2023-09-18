目前主要投資機構對於全球經濟的動向，多數仍保持穩健中性的觀點，林志映說明，美國雖面臨勞動力成本提升壓力，不過，企業仍受惠於生產力提升，帶動美國GDP上修，今年底前，美國緊縮貨幣政策仍將持續，但升息終點已近，降息的時間可能會在2024年下半年，在升息結束，到降息循環的過渡期間，林志映指出，從類股的投資價值與成長性比較，在未來幾個月裡，佈局基建、公用事業等防禦型類股，可能是更好的選擇。

林志映表示，全球極端氣候，農作生產受到影響，料會形成引導通膨趨緩的阻力，同時也恐拖累企業財報表現，過往聖嬰年氣候影響持續期大約在9至12個月，若以5月份開始發生的熱浪來推估，預料氣候影響會持續至明年第一季的時間，高溫可能使得電廠發電量減少、電力設備故障機率增加等，但同時也會影響到市場供給、需求及價格的變化等，這也使得今、明年部份相關企業獲利出現下調情形。

根據Bloomberg資料統計，在獲利出現調整的情況下，仍可以從數據上觀察，哪些企業有優於市場預期的表現，例如：石油與天然氣儲存運送業雖然EPS成長下滑或持平，但表現優於預期的比例達100%，新能源發電業、複合公用事業在今、明年的EPS仍維持下滑、持平或小幅成長，但表現優於預期的例仍高達60%、70%以上，整體公用事業第二季財報優於預期比例平均達48%。

林志映強調，可以相對關注整合型電廠、綜合合管線、複合營運的公用事業標的等，這類標的的營運收入來源相對多元，現金流穩定，更可望提供穩定息收，並維持成長動能趨勢，雖今年股價回調，也帶動長期投資價值的浮現，提供較適合的佈局價格與長期投資機會。

整體而言，雖然全球存在聖嬰年極端氣候的衝擊，不過，在基礎建設與公用事業的佈局策略上，林志映仍看好，受惠能源轉型法案，挹注電廠在未來數年的投資規劃與穩定獲利目標的，仍可望力抗聖嬰現象的挑戰；另外，受惠各國疫後大觀光量能湧現，交通、旅遊基建設施的拓展佈局機會，仍可望挹注交通、工程類基建的成長動能。