Bringing Big Sexy Back 🔥 pic.twitter.com/kMN8lgWOnu — New York Mets (@Mets) September 17, 2023

大聯盟有名的老投手柯隆（Bartolo Colon）21年生涯效力過11支球隊，他本周宣布以紐約大都會球員的身分退役，球團為他舉行表揚儀式，請他在對紅人系列賽最終戰擔任開球嘉賓。柯隆是多明尼加的傳奇投手，在大聯盟累積247勝（188敗）是該國史上第1，他最後一季2018年在遊騎兵的時候已經45歲了。

柯隆早年效力印地安人（守護者），歷經天使、大都會、運動家、白襪、雙城、勇士、紅襪、遊騎兵、博覽會（國民）、洋基，成為「跨越3個10年」的時代見證者（1997-2018）。柯隆的全盛期其實是在天使隊期間，包括2005年獲選美聯賽揚獎，他41歲才轉到大都會，打了3個球季不算長，但這是他最喜歡的球隊。

「我很感激守護者球團，他們是給予我職業生涯起點的球隊，如果是我的父母家人來挑選，他們大概會讓我以守護者球員的身分退役。我也在天使期間打出好成績，但我來到這裡之後（紐約大都會），這裡的球迷對我最支持，讓我有最舒適的感覺。他們或許不是對我最重要的，但他們是帶給我最多快樂的球迷。」

今年50歲的柯隆早年是暴力型投手，後來轉成控球型投手，成功把職業生涯延續下去，生涯出賽達到565場。