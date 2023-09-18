審計報告上月公布中央政府總決算審核報告，被在野視為「揭弊神書」，但監察院長陳菊上月在院會要求審計部設發言人，針對報告意旨適度澄清，挨批施壓越權。對此，監察院今澄清，陳菊院會的發言可受內容全文公開於監察院全球資訊網，可受公評，並稱被指干涉審計職權，與事實不符。

監察院指出，陳菊在院會中表達尊重審計部獨立行使職權，只是外界對決算審核意見有不同解讀，若有誤認，期許審計部設發言人，就職權性質及報告意旨，予以明確表達適度澄清，不致引起社會大眾誤解，與會監委也有表達相同意見，相關發言紀錄皆有所載。

另依據監察院會議規則，審計部審計長、副審計長應列席院會，審議中央及地方政府總決算之審核報告事項，應提出院會審議，監察院、審計部均依法獨立行使職權，兩者法定獨立職權並無扞格，各界應予尊重。

至於陳菊被指干涉審計職權，監察院強調，陳菊向來恪遵憲法分際，院會一再重申對於審計獨立行使職權的尊重，並無干涉或影響審計職權狀況，盼各界尊重監察院與審計部職權的運作。