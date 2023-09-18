獨行俠明星後衛東契奇即將成為史上首位年薪破7000萬美元的球員嗎？根據《ESPN》薪資專家馬克斯報導，只要東契奇下個球季順利入選年度隊伍(All-NBA)，就有資格在2025年跟獨行俠簽下5年3.18億美元頂薪續約，這份續約將從2026-27年球季生效。

根據馬克斯預測，以目前薪資上限的上漲幅度來看，未來3年很有可能增長到10％，代表東契奇的這份頂薪續約的薪資總和，將會變成3.575億美元，也就是平均年薪打破7000萬美元的驚人數字，這份續約的最後一年年薪更會達到8360萬美元。

東契奇是史上第4位能在25歲之前，成功入選年度第一隊4次的球星，前3人分別是杜蘭特、鄧肯與札斯洛夫斯基，東契奇也是繼詹姆斯之後，首位能在25歲之前完成9000分與2500次助攻的球星，所以只要他下季沒出現重大傷痛，幾乎可以預告入選年度第一隊。

NBA接下來確實進入超級頂薪續約年代，除了東契奇，馬克斯也列出賈瑪莫瑞(入選年度隊伍可續5年3.03億美元)、福克斯(入選年度隊伍可續4年2.45億美元)、亞歷山大(入選年度隊伍可續4年2.58億美元)、阿德巴約(入選年度隊伍或拿年度防守球員可續4年2.45億美元)、英格拉姆(入選年度隊伍可續5年3.03億美元)、傑倫傑克生(入選年度隊伍或拿年度防守球員可續5年3.18億美元)。