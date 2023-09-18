天團五月天近來在大陸西安開演唱會，結束後網上卻流出主唱阿信帶著氧氣裝置上台，狀態十分憔悴，引起未到場的歌迷擔憂，紛紛要他保重身體先別唱了，對此，今（10）日阿信也在IG上透露身體現況，「我知道這兩天大家都有一點擔心我，但是沒事的，只是一點小小的感冒。」

阿信8日被拍到在台上戴著氧氣鼻導吸氧，在10日演唱會上也向歌迷道歉：「抱歉，喉嚨好癢，好想咳嗽，等我一下好嗎？我知道這兩天大家都有一點擔心我，但是沒事的，只是一點小小的感冒」。畫面曝光後引發粉絲擔憂，他也於17日晚上發文解釋泉州演唱會之後生了一場病，此後工作不斷所以狀態不佳，但現在已完全康復。「交代這些，不是為了讓大家擔心，而是跟大家致上誠摯的抱歉之意。」

此外，阿信即便身體不適，依舊心繫粉絲說：「可能都是你們一生一次看到五月天的機會，總是更希望大家看到的是沒有一點點瑕疵的演唱會，總是更希望大家看到的是百分之一百的五月天，怪獸會努力，瑪莎會努力，石頭、冠佑也會努力，當然，我也會加倍努力」。

貼文曝光後，讓粉絲們紛紛心疼留言，「謝謝你那麼不舒服，還在那麼努力的給大家最好的演出、「拼命之虞真的要顧身體」、「五月天長命百歲！」、「阿信哥，不要過意不去，五月天給我們就是最好的」、「謝謝你的拼盡全力真的非常滿意不要自責哦」、「謝謝主唱大人」