俄軍Su-57匿蹤戰機。（圖 / UAC）

北韓領導人金正恩15日到訪共青城（Komsomolsk-on-Amur），參訪當地的飛機製造工廠，在這期間他仔細地考察俄軍最新的Su-57戰機，有評論認為，北韓恐會向俄方購買先進的第5代戰機。對此，退將栗正傑指出，Su-57曾創下以空對空飛彈擊落120公里外敵機的世界紀錄，別因為該機匿蹤性能較差，就小看了它。

金正恩參訪的加加林飛機製造廠，被譽為俄國最大的戰機製造廠，負責生產SU-57和SU-35戰機，綜合外電報導，金正恩除了對Su-57展現高度興趣，仔細觀看該型機的駕駛艙外，還參觀了Su-35的最後裝配間。

栗正傑16日在政論節目《前進戰略高地》表示，在目前各國的第5代戰機中，Su-57的匿蹤性能最差，導致當初參與該機研發計畫的印度最終退出，改向法國購買戰機。不過，別因為該型機匿蹤性能較差，就小看了它。

栗正傑提到，Su-57近日在俄烏戰場上，創下了以空對空飛彈擊中120公里外烏軍戰機的世界紀錄，他指出，從發射飛彈到擊中敵機，戰機的雷達都要一直鎖定目標，此外，如此長的距離可以讓敵機有很長的預警、迴避時間，Su-57可以在如此高難度的條件下擊中烏軍戰機，「其實是滿高科技的一個動作」。