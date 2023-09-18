高雄市吳姓男子疑似不滿樓上羅姓夫妻一家長期製造噪音，15日一早持刀上門殺害夫妻2人，2名幼童逃過一劫。吳男犯案後從容離開住處大樓，騎著機車逃往枋寮，全程共換裝四套衣服變裝，但吳嫌至今「裝肖ㄟ」一語不發極度不配合而遭羈押。檢察官為了確認致命原因及證物，上午9點30與家屬一同進行複驗。

上午羅男父親及蔡女胞兄，均到場陪同複驗，但神情相當哀戚不願多談，快速進入殯儀館後，隨後警方也將證物帶到現場配合相驗，釐清致命原因。

高雄高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，吳姓凶嫌落網後極度不配合警方調查。（照片 / 楊舒婷攝）

檢警調查，吳男思慮清晰冷靜，過去未曾有就醫紀錄，做案後騎機車南下枋寮，總共換過4套衣服製造斷點，透過監視器追查發現，吳男曾萬大大橋下短暫停留，研判應該是丟棄證物，果然距岸邊約五至十公尺處找到吳男外套，並在勾取外套時，掉出一支紅色刀殼的水果刀，目前已將該把水果刀採證，釐清是否為犯案兇刀。

據了解，羅姓夫妻育有2個兒子，35歲的羅男是賣安全帽的營業員，妻子蔡姓女子是人力公司講師，大兒子念國小一年級、小兒子剛上幼兒園，羅的父母也住同棟大樓其他樓層。吳男原本在汽修廠工作，已經退休。

家住13樓的吳男屢次因噪音問題上樓與羅姓夫妻爭執，昨早又再度上樓理論，疑似和蔡女發生爭執，吳男憤而持刀刺殺蔡女後，又到臥房刺殺熟睡中的羅男，吳男犯案後立即逃逸，沒多久就在屏東縣枋寮鄉落網。

吳男妻子事後透露，平時沒有聽到樓上小孩子跳或吵鬧聲，加上自己有憂鬱症，會吃鎮定劑幫助入睡，夫妻倆平時也很少聊天，不明白丈夫怎會突然失控殺人。

吳男落網後態度相當不配合，也拒絕夜間偵訊，16日中午遭移送地檢複訊。檢方表示，吳男全程仍行使緘默權，檢察官下午4時許訊問完畢，認定他犯罪嫌疑重大，考量他有換裝逃逸、隱匿、湮滅證物的行為，有事實足認他有逃亡、滅證之虞，有羈押之必要，經向法院聲請羈押獲准。