正在絕食示威的韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，因健康狀況惡化被緊急送醫救治。

據《韓聯社》報導，李在明於周一（18日）被送往醫院，當天是他採取絕食抗議的第19天。

8月31日，李在明在國會舉行就任黨魁一周年記者座談會時宣布，將以「置之死地而後生」的心態阻止暴政破壞民主制度，他即日開始使出無限期絕食的最後手段，作為國民一員同無能的暴政做全民抗爭，與國民一道守護民主。

由於長時間絕食，李在明近日已十分虛弱。共同民主黨周一為他呼叫救護車，將他從國會大樓的黨魁辦公室送往汝矣島聖母醫院。

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