FS1五人制足球聯賽17日在新竹市體育館進行第6輪賽程，目前保持不敗的嘉義市天晴遭到台北海洋雲豹頑強對抗，兩隊1比1戰平、至今前兩次交手和局結束，天晴戰績4勝2和仍維持第一。

海洋雲豹上半場開賽僅2分鐘就由老將維拉爾巴快速進球，不過兩隊開始進入犯規大戰，包括雲豹第6犯後，天晴罰球都未能進球，天晴上半場多次進攻終於由國腳何嘉振進球追平；下半場兩隊雖拚得激烈，卻迥異上半場竟都沒有任何犯規，兩隊最後就和局各取1分。

在8月12日於嘉縣朴子體育館的開幕戰，兩隊首度交鋒也以3比3戰平，當時旅外球員紀聖珐還沒有加入海洋雲豹，這場也是天晴第一次和紀聖珐在場上交手，紀聖珐下半場有幾次在嚴密防守下找到射門空檔被擋下，但仍未能替海洋雲豹踢進致勝球。

目前前6輪戰續排名，天晴4勝2和積分14分、新北OKANE獲4勝2敗積分12分、台北海洋雲豹2勝2和2敗積分8分、桃園立青6敗積分0分，本季聯賽第7輪賽事將在9月30日、10月1日再移師到台北市體育館。